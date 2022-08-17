Появился церковный календарь на сентябрь 2022: нас ждет много важных дат

Сентябрь 2022 будет богат церковными православными праздниками. Нас ждет два двунадесятых праздника - Рождество Богородицы и Воздвижение, кроме того - Усекновение, Веры, Надежды, Любви и матери их Софии и другие важные события.
Смотрите ниже в материале Styler календарь праздников на первый месяц осени.
10 сентября - обретение мощей преподобного Иова Почаевского;
11 сентября - Усекновение главы Иоанна;
14 сентября - освященное время Церкви: церковное новолетие;
15 сентября - преподобных Антония и Феодосия Печерских;
17 сентября - Святителя Иосафа Елгородского;
19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Михаила;
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы;
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
29 сентября - великомученицы Евфимии;
30 сентября - День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В сентябре много важных праздников (фото: УНИАН)
Это день памяти казни Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который православные отмечают 11 сентября.
В этот день назначен строгий однодневный пост.
Рождество Богородицы относится к 12-ти самым важным праздникам после Пасхи. Собственно, это день рождения в честь Богородицы Девы Марии, Матери Иисуса Христа. Праздник ежегодно отмечается 21 сентября.
Богородицу считают покровительницей матерей, а праздник - "женским".
Празднуется православными христианами 27 сентября в память об обретении креста, на котором распяли Иисуса Христа. Праздник так же относится к двунадесятым.
В основу установления этого праздника легли два события: обретения в IV веке Креста, на котором распяли Иисуса, и возвращение этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.
Само слово "воздвижение" означает "возвышение", то есть торжественный обряд почитания и прославления Креста Господня.
30 сентября православные чтят память святых мучениц, которые не поддались на уговоры поклониться языческим идолам перед угрозой жестоких пыток и смерти.
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