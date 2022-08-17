З'явився церковний календар на вересень 2022: нас чекає багато важливих дат

Всі найважливіші свята вересня 2022:

10 вересня - набуття мощей преподобного Іова Почаївського;

11 вересня - Усікновення глави Іоанна;

14 вересня - освячений час Церкви: церковне новоліття;

15 вересня - преподобних Антонія і Феодосія Печерських;

17 вересня - Святителя Йосафа Єлгородського;

19 вересня - спогад дива Архистратига Михаїла;

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці;

27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

29 вересня - Великомучениці Євфимії;

30 вересня - День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

У вересні багато важливих свят (фото: УНІАН)

Які свята у вересні - головні

Усікновення глави Івана Предтечі щороку відзначається 11 вересня.

Це день пам'яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, який православні відзначають 11 вересня.

У цей день призначено суворий одноденний піст.

Різдво Пресвятої Богородиці - дванадесяте свято

Різдво Богородиці належить до 12-ти найважливіших свят після Великодня. Власне, це день народження на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа. Свято щороку відзначається 21 вересня.

Богородицю вважають покровителькою матерів, а свято - "жіночим".

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Святкується православними християнами 27 вересня в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Свято так само належить до дванадесятих.

В основу встановлення цього свята лягли дві події: віднайдення у IV столітті Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму в VII столітті.

Саме слово "воздвиження" означає "піднесення", тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього.

День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

30 вересня православні вшановують пам'ять святих мучениць, які не піддалися на умовляння поклонитися язичницьким ідолам перед загрозою жорстоких тортур і смерті.