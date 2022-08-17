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З'явився церковний календар на вересень 2022: нас чекає багато важливих дат

Фото: Церковний календар на вересень 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вересень 2022 буде багатий церковними православними святами. Нас чекає два дванадесятих свята - Різдво Богородиці та Воздвиження, крім того - Усікновення, Віри, Надії, Любові та матері їх Софії та інші важливі події.

Дивіться нижче в матеріалі Styler календар свят на перший місяць осені.

Всі найважливіші свята вересня 2022:

10 вересня - набуття мощей преподобного Іова Почаївського;

11 вересня - Усікновення глави Іоанна;

14 вересня - освячений час Церкви: церковне новоліття;

15 вересня - преподобних Антонія і Феодосія Печерських;

17 вересня - Святителя Йосафа Єлгородського;

19 вересня - спогад дива Архистратига Михаїла;

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці;

27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

29 вересня - Великомучениці Євфимії;

30 вересня - День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

У вересні багато важливих свят (фото: УНІАН)

Які свята у вересні - головні

  • Усікновення глави Івана Предтечі щороку відзначається 11 вересня.

Це день пам'яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, який православні відзначають 11 вересня.

У цей день призначено суворий одноденний піст.

  • Різдво Пресвятої Богородиці - дванадесяте свято

Різдво Богородиці належить до 12-ти найважливіших свят після Великодня. Власне, це день народження на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа. Свято щороку відзначається 21 вересня.

Богородицю вважають покровителькою матерів, а свято - "жіночим".

  • Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Святкується православними християнами 27 вересня в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Свято так само належить до дванадесятих.

В основу встановлення цього свята лягли дві події: віднайдення у IV столітті Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму в VII столітті.

Саме слово "воздвиження" означає "піднесення", тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього.

  • День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

30 вересня православні вшановують пам'ять святих мучениць, які не піддалися на умовляння поклонитися язичницьким ідолам перед загрозою жорстоких тортур і смерті.

Раніше ми писали також про світські свята, які нас чекають у вересні 2022.

Також повідомлялося, як підготуватися до Яблучного Спаса, що встигнути зробити і що приготувати.

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