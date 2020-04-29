Появился план выхода Испании из карантина: что общего с Украиной

Испания начала выходить с карантина (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно, как и когда Испания собирается полностью выйти с карантина

В Испании рассказали про выход страны с карантина из-за коронавируса. Опубликованный премьер-министром Педро Санчесом план включает в себя четыре этапа и начался уже 27 апреля - с этого дня испанцам разрешили прогуливаться с детьми. В оптимистическом варианте карантин в Испании завершится 22 июня.

Отметим, что вся Испания, кроме четырех островов, наименее пострадавших от коронавируса, начнет "возвращение к новой нормальности" с нулевого этапа. А острова - сразу с первого.

План выхода Испании с карантина

Этап нулевой (подготовительный):

27 апреля - разрешили прогулки с детьми.

2 мая - разрешат одиночные или семейные прогулки и одиночные занятия спортом.

4 мая - откроются помещения и заведения по предварительной записи для индивидуального обслуживания клиентов, а также рестораны с обслуживанием на вынос.

Первый этап - с 11 мая:

Открытие магазинов, но не в ТРЦ.

Возможность поесть на террасе ресторана при загрузке не более 30% вместимости.

Открытие отелей за исключением общих зон.

Агропродовольственный и рыболовный сектор возобновят свою деятельность.

Откроются церкви на треть своих возможностей.

Возобновятся занятия спортсменов профессиональных лиг.

Второй этап - с 25 мая:

Открытие внутренних зон ресторанов и баров с загрузкой 30%.

Возможность переехать в свой второй дом, не покидая границ провинции.

Открытие театров, кино и музеев с загрузкой 30%.

Разрешены спектакли на 50 зрителей в закрытых помещениях и на 400 зрителей на открытом воздухе.

Третий этап - с 8 июня:

Открытие пляжей.

Свобода перемещений станет более гибкой (с рекомендацией использования масок на улице и в транспорте).

Разрешена загрузка в магазинах и ресторанах до 50% с обязательным соблюдением дистанции.

Открытие дискотек и ночных баров на треть.

Открытие тематических парков вместимостью не более 800 человек.

А как в Украине?

План выхода Украины с карантина, предоставленный правительством, состоит из пяти этапов, а не четырех, как в Испании. Стартовая точка реализации этого плана может наступить в нашей стране 11 мая. Но лишь при условии благоприятной эпидемической ситуации.

На первом этапе в Украине планируется открытие парков, скверов, прибрежных зон, части объектов индустрии красоты и кофеен с обслуживанием на вынос.

На втором этапе - разрешат работу общепитов с обслуживанием на вынос, отелей, возобновят обучение в выпускных классах школ и подготовку к ВНО.

Третий этап предполагает открытие спортивных и детских площадок, ТРЦ (без развлекательных и детских зон), кинотеатров и театров.

На четвертом - полноценно заработает метро и весь наземный общественный транспорт, рестораны, развлекательные заведения, учреждения культуры и образования.

На пятом этапе снимут все ограничения полностью. Когда это произойдет - неизвестно. Но при этом, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, некоторые этапы могут начинаться одновременно.