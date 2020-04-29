З'явився план виходу Іспанії з карантину: що спільного з Україною

Іспанія почала виходити з карантину (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо, як і коли Іспанія збирається повністю вийти з карантину

В Іспанії розповіли про вихід країни з карантину через коронавірус. Опублікований прем'єр-міністром Педро Санчесом план містить чотири етапи і почався вже 27 квітня - з цього дня іспанцям дозволили гуляти з дітьми. В оптимістичному варіанті карантин в Іспанії завершиться 22 червня.

Зазначимо, що вся Іспанія, крім чотирьох островів, найменш постраждалих від коронавірусу, почне "повернення до нової нормальності" з нульового етапу. А острови - відразу з першого.

План виходу Іспанії з карантину

Етап нульовий (підготовчий):

27 квітня - дозволили прогулянки з дітьми.

2 травня - дозволять поодинокі або сімейні прогулянки і поодинокі заняття спортом.

4 травня - відкриються приміщення і заклади за попереднім записом для індивідуального обслуговування клієнтів, а також ресторани з обслуговуванням на винос.

Перший етап - з 11 травня:

Відкриття магазинів, але не в ТРЦ.

Можливість поїсти на терасі ресторану при завантаженні не більше 30% місткості.

Відкриття готелів за винятком спільних зон.

Агропродовольчий і рибальський сектор відновлять свою діяльність.

Відкриються церкви на третину своїх можливостей.

Поновляться заняття спортсменів професійних ліг.

Другий етап - з 25 травня:

Відкриття внутрішніх зон ресторанів і барів з завантаженням 30%.

Можливість переїхати у свій другий дім, не покидаючи меж провінції.

Відкриття театрів, кіно і музеїв з завантаженням 30%.

Можна вистави на 50 глядачів у закритих приміщеннях і на 400 глядачів на відкритому повітрі.

Третій етап - з 8 червня:

Відкриття пляжів.

Свобода переміщень стане більш гнучкою (з рекомендацією використання масок на вулиці та в транспорті).

Дозволене завантаження в магазинах і ресторанах до 50% з обов'язковим дотриманням дистанції.

Відкриття дискотек і нічних барів на третину.

Відкриття тематичних парків місткістю не більш як 800 осіб.

А як в Україні?

План виходу України з карантину, наданий урядом, складається з п'яти етапів, а не чотирьох, як в Іспанії. Стартова точка реалізації цього плану може наступити в нашій країні 11 травня. Але лише за умови сприятливої епідемічної ситуації.

На першому етапі в Україні планується відкриття парків, скверів, прибережних зон, частини об'єктів індустрії краси та кав'ярень з обслуговуванням на винос.

На другому етапі - дозволять роботу закладів громадського харчування з обслуговуванням на винос, готелів, відновлять навчання у випускних класах шкіл і підготовку до ЗНО.

Третій етап передбачає відкриття спортивних і дитячих майданчиків, ТРЦ (без розважальних та дитячих зон), кінотеатрів і театрів.

На четвертому - повноцінно запрацює метро і весь наземний громадський транспорт, ресторани, розважальні заклади, установи культури та освіти.

На п'ятому етапі знімуть всі обмеження повністю. Коли це станеться - невідомо. Але при цьому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, деякі етапи можуть починатися одночасно.