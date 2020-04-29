В Кабмине готовят разъяснения относительно этапов выхода из карантина

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

По словам Шмыгаля, Украина движется к пику заболеваемости коронаірус

На следующей неделе Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина. Об этом во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Кабмина.

По его словам, Украина завершает подготовку медицинской системы до прохождения пика заболеваемости коронавирусом.

"Пока что мы направляемся к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако, у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как именно будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что сейчас правительство фокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сказал он.

Напомним, по мнению премьера постепенное снятие ограничений даст возможность контролировать ситуацию с COVID-19.