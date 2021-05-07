Появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая

"Укрпочта" будет работать в дежурном режиме

"9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора", - рассказали нам в пресс-службе.

Суббота, 8 мая, будет по обычному субботнему графику.

Отделения, предоставляющие услуги 9 мая, смотрите по ссылке здесь.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 10 мая можно увидеть здесь.

"Новая почта" будет работать по графику выходных дней

"В воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику. В понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения)", - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

В субботу, 8 мая, отделения будут работать по обычному графику субботы.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.