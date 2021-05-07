UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая

Автор: Светлана Мащенко

Впереди украинцев ждут три выходных дня, связанные с празднованием Дня победы. Отдыхать мы будем 8, 9 и 10 мая, соответственно главные почтовые службы "Новая почта" и "Укрпочта" корректируют свои графики работы.

Как будут обслуживать клиентов почтовые сервисы на праздничных выходных - читайте ниже в нашем материале.

"Укрпочта" будет работать в дежурном режиме

"9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора", - рассказали нам в пресс-службе.

Суббота, 8 мая, будет по обычному субботнему графику.

Отделения, предоставляющие услуги 9 мая, смотрите по ссылке здесь.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 10 мая можно увидеть здесь.

"Новая почта" будет работать по графику выходных дней

"В воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику. В понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения)", - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

В субботу, 8 мая, отделения будут работать по обычному графику субботы.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что появился календарь выходных и праздников на май 2021, и почему этот месяц будет не таким, как всегда.

Также сообщалось, когда в Украине День матери, и какие традиции важно соблюдать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрпочтаНовая почта