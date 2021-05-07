З'явився графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" на 9 травня

Попереду українців чекають три вихідні дні, пов'язані зі святкуванням Дня Перемоги. Відпочивати ми будемо 8, 9 і 10 травня, відповідно головні роштові служби "Нова Пошта" і "Укрпошта" коригують свої графіки роботи.
Як обслуговуватимуть клієнтів поштові сервіси на святкових вихідних - читайте нижче в нашому матеріалі.
"9 і 10 травня надавати послуги будуть чергові відділення національного поштового оператора", - розповіли нам у прес-службі.
Субота, 8 травня, буде за звичайним суботнім графіком.
Відділення, що надають послуги 9 травня, дивіться за посиланням тут.
Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть 10 травня можна побачити тут.
"У неділю, 9 травня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком. У понеділок, 10 травня, відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення)", - повідомили нам у прес-службі перевізника.
У суботу, 8 травня, відділення працюватимуть за звичайним графіком суботи.
Детальний графік роботи кожного відділення можна переглянути тут.
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