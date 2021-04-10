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Праздники и выходные в мае 2021: такого месяца не было давно

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 15:20
Праздники и выходные в мае 2021: такого месяца не было давно Фото: Праздники и выходные в мае 2021 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Май 2021 станет уникальным месяцем, ведь столько выходных дней, как в 2021-м году, не было давно. Связано это с поздней Пасхой, которую по православному календарю мы отметим 2 мая, Днем труда 1 мая и Днем победы, 9 мая.

Сколько будет выходных, рабочих и праздничных дней в мае 2021, о каких важных датах следует помнить - читайте далее в нашем материале.

Количество выходных и рабочих дней в мае 2021

Всего в мае нас ждет целых 13 выходных дней и 18 рабочих. При этом целых три выходных дня будут дополнительными.

Выходными в мае будут такие дни: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Отметим, что за годы независимости Украины "майская" Пасха была пять раз - в 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 годах.

Кроме того, в мае нас ждут такие важные даты, как День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, День матери, Радоница, День Киева.

Праздники и выходные в мае 2021: такого месяца не было давно

Коллаж РБК-Украина: Календарь на май 2021

Все праздники мая 2021

  • 1 мая - День труда.
  • 2 мая - Пасха.
  • 3 мая - Всемирный день свободы печати.
  • 4 мая - День собачьего счастья.
  • 5 мая - Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.
  • 6 мая - Международный день против диеты.
  • 7 мая - День радио.
  • 8 мая - День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.
  • 9 мая - День Победы; День матери; Международный День Европы.
  • 10 мая - Всемирный день движения "За здоровье".
  • 11 мая - Радоница (День поминовения предков); День "Ешь все, что хочешь" (Праздник желудка).
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
  • 13 мая - Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам"; Всемирный день одуванчика.
  • 14 мая - День фрилансера; День смешных нелепиц; Пролетье (Проводы весны).
  • 15 мая - Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.
  • 16 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,
  • 17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
  • 18 мая - Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.
  • 20 мая - День банковских работников; Всемирный день метролога.
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия.
  • 23 мая - Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.
  • 24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.
  • 25 мая - День филолога
  • 26 мая - Всемирный день рыжих; День хождения босиком; Всемирный день Дракулы.
  • 27 мая - Международный день белого вина "Шардоне".
  • 28 мая - День пограничника Украины.
  • 29 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.
  • 30 мая - День Киева; День химика.
  • 31 мая - Всемирный день без табака.

Ранее мы писали про посевной календарь в апреле 2021. Специалисты рассказали, когда строго запрещено сажать и сеять.

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