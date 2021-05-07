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Появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 12:15
Появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая Фото: "Новая почта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Впереди украинцев ждут три выходных дня, связанные с празднованием Дня победы. Отдыхать мы будем 8, 9 и 10 мая, соответственно главные почтовые службы "Новая почта" и "Укрпочта" корректируют свои графики работы.

Как будут обслуживать клиентов почтовые сервисы на праздничных выходных - читайте ниже в нашем материале.

"Укрпочта" будет работать в дежурном режиме

"9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора", - рассказали нам в пресс-службе.

Суббота, 8 мая, будет по обычному субботнему графику.

Отделения, предоставляющие услуги 9 мая, смотрите по ссылке здесь.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 10 мая можно увидеть здесь.

"Новая почта" будет работать по графику выходных дней

"В воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику. В понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения)", - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

В субботу, 8 мая, отделения будут работать по обычному графику субботы.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что появился календарь выходных и праздников на май 2021, и почему этот месяц будет не таким, как всегда.

Также сообщалось, когда в Украине День матери, и какие традиции важно соблюдать.

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