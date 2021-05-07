Появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая
Впереди украинцев ждут три выходных дня, связанные с празднованием Дня победы. Отдыхать мы будем 8, 9 и 10 мая, соответственно главные почтовые службы "Новая почта" и "Укрпочта" корректируют свои графики работы.
Как будут обслуживать клиентов почтовые сервисы на праздничных выходных - читайте ниже в нашем материале.
"Укрпочта" будет работать в дежурном режиме
"9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора", - рассказали нам в пресс-службе.
Суббота, 8 мая, будет по обычному субботнему графику.
Отделения, предоставляющие услуги 9 мая, смотрите по ссылке здесь.
Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 10 мая можно увидеть здесь.
"Новая почта" будет работать по графику выходных дней
"В воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику. В понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения)", - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.
В субботу, 8 мая, отделения будут работать по обычному графику субботы.
Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.
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