З'явився графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" на 9 травня

Попереду українців чекають три вихідні дні, пов'язані зі святкуванням Дня Перемоги. Відпочивати ми будемо 8, 9 і 10 травня, відповідно головні роштові служби "Нова Пошта" і "Укрпошта" коригують свої графіки роботи.

Як обслуговуватимуть клієнтів поштові сервіси на святкових вихідних - читайте нижче в нашому матеріалі.

"У неділю, 9 травня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком. У понеділок, 10 травня, відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення)", - повідомили нам у прес-службі перевізника.

Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть 10 травня можна побачити тут.

Відділення, що надають послуги 9 травня, дивіться за посиланням тут .

"9 і 10 травня надавати послуги будуть чергові відділення національного поштового оператора", - розповіли нам у прес-службі.

Раніше ми писали, що з'явився календар вихідних і свят на травень 2021, і чому цей місяць буде не таким, як завжди.

Також повідомлялося, коли в Україні День матері, і яких традицій важливо дотримуватися.