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Появился график работы "Новой почты" на Троицу и День Конституции

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Среда 16 июня 2021 14:35
Появился график работы "Новой почты" на Троицу и День Конституции Фото: "Новая почта" изменит график работы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта", которая на днях запустила сервис, что очень упростит жизнь украинцам, обновляет график работы отделений на Троицу и День Конституции по всей Украине.

О том, как именно будет работать НП во время праздников, Styler рассказали в пресс-службе компании.

График работы "Новой почты" на Троицу и День Конституции

Как стало известно, в воскресенье, 20 июня (Троица), отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать в обычном режиме.

21 июня и 28 июня (в День Конституции Украины) отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в воскресенье - он может отличаться в зависимости от отделения.

В дни между праздниками "Новая почта" будет работать по обычному графику.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть на официальном сайте компании.

По ссылке также можно найти отделение в указанном городе, а также ознакомиться с временем прибытия отправления и временем приема отправления для отправки в тот же день.

Выходные дни на Троицу

Дата Троицы не постоянна и зависит от Пасхи - традиционно этот праздник отмечают на 50-й день после Воскресения Христова. В церкви этот праздник считается большим, и он входит в число двунадесятых.

На Троицу украинцы смогут отдохнуть три дня подряд - 19, 20 и 21 июня.

Выходные дни на День Конституции

Этот праздник отмечается на государственном уровне, поэтому 28 июня - выходной. А по закону, если государственный праздник попадает на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день тоже автоматически становится выходным.

Стоит отметить, что 27 июня ежегодно также отмечается День молодежи.

Таким образом украинцы получат еще один длительный уик-энд - 27, 28 и 29 июня.

Появился график работы &quot;Новой почты&quot; на Троицу и День Конституции

Календарь на июнь 2021 года

Ранее мы писали, что "Новая почта" ввела новые правила для украинцев.

Также читайте о том, какое глобальное изменение в НП ускорит процесс обслуживания клиентов.

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