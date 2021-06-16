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З'явився графік роботи "Нової пошти" на Трійцю та День Конституції

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Середа 16 червня 2021 14:35
З'явився графік роботи "Нової пошти" на Трійцю та День Конституції Фото: "Нова пошта" змінить графік роботи (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта", яка днями запустила сервіс, що дуже спростить життя українцям, оновлює графік роботи відділень на Трійцю та День Конституції по усій Україні.

Про те, як саме працюватиме НП під час свят, Styler розповіли у прес-службі компанії.

Графік роботи "Нової пошти" на Трійцю та День Конституції

Як стало відомо, у неділю, 20 червня (Трійця), відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть в звичайному режимі.

21 червня та 28 червня (у День Конституції України) відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть по графіку, за яким працюють у неділю - він може відрізнятися в залежності від відділення.

У дні між святами "Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна переглянути на офіційному сайті компанії.

За посиланням також можна знайти відділення в зазначеному місті, а також ознайомитися з часом прибуття відправлення і часом прийому відправлення для відправки в той же день.

Вихідні дні на Трійцю

Дата Трійці не постійна і залежить від Великодня - традиційно це свято відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового. У церкві це свято вважається великим, і він входить в число дванадесятих.

На Трійцю українці зможуть відпочити три дні поспіль - 19, 20 і 21 червня.

Вихідні дні на День Конституції

Це свято відзначається на державному рівні, тому 28 червня - вихідний. А за законом, якщо державне свято потрапляє на суботу або неділю, то наступний робочий день теж автоматично стає вихідним.

Варто відзначити, що 27 червня щорічно відзначається День молоді.

Таким чином українці отримають ще один тривалий уїк-енд - 27, 28 і 29 червня.

З'явився графік роботи &quot;Нової пошти&quot; на Трійцю та День Конституції

Календар на червень 2021 року

Раніше ми писали, що "Нова пошта" ввела нові правила для українців.

Також читайте про те, яка глобальна зміна у НП прискорить процес обслуговування клієнтів.

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