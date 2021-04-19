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"Новая почта" сделала важное заявление о работе отделений: коснется всех

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 13:06
"Новая почта" сделала важное заявление о работе отделений: коснется всех Фото: "Новая почта" подготовила приятный сюрприз украинцам (РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта" обеспечила более 14 тыс. операторов-кассиров электронными подписями.

Что это значит и как отразиться на обслуживании клиентов по всей Украине - читайте в нашем материале ниже.

По словам представителей НП это глобальное изменение ускорит процесс обслуживания клиентов.

Так, согласно законодательству, ежедневно в отделении сотрудники должны сопровождать документацию по кассовым операциям. Для этого каждый документ (кассовые ордера и книги) нужно распечатать, затем подписать, правильно сшить и передать на хранение в архив на 5 лет.

Теперь же с помощью электронной подписи операторы не будут тратить время на бумажную работу, быстро подписывая внутренние кассовые документы в цифровом виде в режиме реального времени.

"Сейчас на каждом документе кассир экономит до двух минут, суммарно за день экономит до 40 минут, а следовательно освобождает это время для обслуживания клиентов", - рассказали в пресс-службе "Новой почты".

Отмечается, что экономический эффект от внедрения проекта составит более 4 млн грн в год. Это расходы, которые шли на бумагу, логистику, хранение, контроль и обработку бумажных документов.

"Кроме того, есть и важная экологическая целесообразность - ежегодно мы будем экономить более 13 тыс. пачек бумаги, а это примерно 560 спасенных деревьев", - добавили в НП.

Ранее мы писали, что "Новая почта" ввела новые правила для украинцев.

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