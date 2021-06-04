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Новая почта запустила новый сервис, который очень упростит жизнь украинцам

Новина українською →
Пятница 04 июня 2021 14:30
Новая почта запустила новый сервис, который очень упростит жизнь украинцам Фото: Новая почта запустила новый сервис (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Новая почта запустила новый сервис, позволяющий клиентам самостоятельно управлять своими посылками. Теперь украинцы могут продлить срок хранения посылки в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождение посылки.

Подробнее о том, как пользоваться новым сервисом от НП, и в чем его особенности - читайте в нашем материале ниже.

Как только посылка зафиксирована к отправлению, клиенты получают сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию с разных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.

"Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте Новой почты. Раньше можно было только узнать статус отправления и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или в мобильное приложение. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время", - говорят в пресс-службе НП.

Какие же новые функции доступны клиентам?

Продление срока хранения в случае автовозврат

Отныне можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров с интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправки через 3-5 дней.

Переадресация отправления

Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, на адрес или в поштомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр.

Перенос доставки

Дату и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобные.

Возврат отправителю

Эта функция есть только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку.

Отказ от посылки

Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправки может сделать отказ непосредственно на сайте.

Детальное движение посылки

Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда выехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия.

Возможность проложить маршрут до конкретного отделения

Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения.

Детализированный счет оплаты

Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть из чего состоит счет - доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и тому подобное.

Совершать любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторную аутентификацию.

Как это работает

  • Клиент получает сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в строку поиска - необходимо просто нажать "Поиск".
  • Чтобы воспользоваться дополнительными услугами нужно нажать в верхнем углу справа "Меню" и выбрать нужную услугу.
  • Важно! Чтобы оплатить посылку клиент должен ввести мобильный номер, который совпадает с номером отправителя или получателя посылки. Иначе система не позволит выполнить эту функцию.

Новая почта запустила новый сервис, который очень упростит жизнь украинцам

Новая почта запустила новый сервис, который очень упростит жизнь украинцам

В будущем Новая почта планирует добавлять новые функции для управления посылками через сайт.

Добавим, что кроме нового функционала на сайте клиенты могут это делать также через мобильное приложение и бизнес-кабинет.

Ранее мы писали, что Новая почта ввела новые правила для украинцев.

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