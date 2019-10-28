Появилось видео, где Зеленский матерится перед добровольцами

Владимир Зеленский матерился во время общения с добровольцами в Золотом на Донбассе. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Останній блок-пост #Ні_Капітуляції".

На кадрах Зеленский общается с бойцами, которые предъявили претензии главе государства за то, что глава офиса президента Андрей Богдан обвинял их в участии в якобы "проплаченных митингах" на Майдане.

"Президент пытается ответить за руководителя своего офиса за его слова о "проплаченных митингах" против капитуляции. Если бы господин Зеленский хоть немного защищал Украину так, как защищает Андрея Богдана, то все было бы очень хорошо", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что во время общения президент был спокоен, но употребил нецензурное слово, которым в народе часто называют Путина.

"Я считаю, что если он кого-то там… Вас он точно не имел ввиду… Я согласен по Андрюхе. Может написать: "Парни, вас не имел ввиду". Но. Если так, как вы говорите, то тогда вы тоже, пацаны, запишите видео: "Я не говорил на него ху*ло", - обратился Зеленский к одному из добровольцев.

Зеленский общается с добровольцами

Напомним, что в начале октября Андрей Богдан опубликовал в своем Facebook скриншоты переписки о том, что участникам акции протеста на Майдане якобы обещали заплатить по 100 грн за каждый проведенный на митинге час.