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Появилось видео, как закарпатцы прут тюки с сигаретами в Румынию снежными Карпатами: такого вы еще не видели

Новина українською →
Закарпатье, Понедельник 13 декабря 2021 17:01
Появилось видео, как закарпатцы прут тюки с сигаретами в Румынию снежными Карпатами: такого вы еще не видели Коллаж РБК-Украина: появилось видео, как закарпатские контрабандисты переносят сигареты через гору
Автор: Роман Мирончук

В сети появилось видео, на котором видно, как закарпатские "сигаретные контрабандисты" переносят сигареты через гору в Румынию. Они стартуют из района села Деловое, идут в сторону румынской границы и проходят через гору Менчул.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Видео было снято вчера, 12 декабря. Его Виталию анонимно предоставил один из таких контрабандистов и рассказал, что за один такой "рейс" можно заработать 100-150 евро.

Контрабандисты идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путем. За неделю они могут сделать таких 3-4 ходки.

Все зависит от погодных условий и физической выносливости человека. Обычно один контрабандист берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто посильнее, тот может взять сразу три ящика.

Напомним, 53-летний украинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался в аэропорту "Борисполь". У него был набит целый чемодан разными предметами того времени. Он должен был улететь в Рим, но таможенники не дали этого сделать.

Мы также писали о том, что контрабандист-неудачник с икрой на миллион гривен застрял на авто в лесу в Сумской области. Мужчина ехал из России, он пытался оторваться от пограничников, но заехал в лес и застрял.

Чтобы избежать наказания, он бросил авто с ценным грузом и скрылся в неизвестном направлении.

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Закарпатская область Контрабанда
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