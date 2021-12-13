Появилось видео, как закарпатцы прут тюки с сигаретами в Румынию снежными Карпатами: такого вы еще не видели
В сети появилось видео, на котором видно, как закарпатские "сигаретные контрабандисты" переносят сигареты через гору в Румынию. Они стартуют из района села Деловое, идут в сторону румынской границы и проходят через гору Менчул.
Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
Видео было снято вчера, 12 декабря. Его Виталию анонимно предоставил один из таких контрабандистов и рассказал, что за один такой "рейс" можно заработать 100-150 евро.
Контрабандисты идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путем. За неделю они могут сделать таких 3-4 ходки.
Все зависит от погодных условий и физической выносливости человека. Обычно один контрабандист берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто посильнее, тот может взять сразу три ящика.
Напомним, 53-летний украинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался в аэропорту "Борисполь". У него был набит целый чемодан разными предметами того времени. Он должен был улететь в Рим, но таможенники не дали этого сделать.
Мы также писали о том, что контрабандист-неудачник с икрой на миллион гривен застрял на авто в лесу в Сумской области. Мужчина ехал из России, он пытался оторваться от пограничников, но заехал в лес и застрял.
Чтобы избежать наказания, он бросил авто с ценным грузом и скрылся в неизвестном направлении.