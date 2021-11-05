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Украинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался: фото предметов

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Бориспіль, Пятница 05 ноября 2021 08:44
Украинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался: фото предметов Фото: Ценности Третьего рейха пытались вывезти в Борисполе (facebook.com.airportboryspil)
Автор: Светлана Мащенко

53-мужчина попался в аэропорту Борисполь на попытке вывезти в чемодане более сотни ценных предметов Третьего рейха. Он должен был улететь вечерним рейсом в Рим, но в "зеленом коридоре" таможенники обнаружили интересную находку.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Всего в коллекции контрабандиста-неудачника было 111 вещей тех времен.

Это каски, ложки, вилки, консервный ключ, 80 монет из белого металла, пуговицы, "газбак" - емкость для хранения противогаза, фляги, бинокли, масленка, костяное ожерелье с черепами, "испанские кресты, которыми отмечали немцев, принимавших участие в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов, авиационные часы люфтваффе, скульптурная голова Гитлера и другие вещи.

Почти все эти предметы имеют изображение свастики или другую символику, связанную с деятельность Третьего рейха. А одна из наград советская - это "Знак почета".

Украинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался: фото предметовУкраинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался: фото предметов

Фото: Ценности Третьего рейха пытались вывезти из Украины (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Пассажир интересно оправдался за наличие в его чемодане интересного багажа. Мол, хотел компенсировать стоимость билета в Рим.

Конечно же таможенной декларации на предметы у него не было, как и ни одного документа на право их перевозки.

Сейчас предметы старины изъяты. Их историческую и музейную ценность и стоимость установят эксперты.

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