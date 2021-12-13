З'явилося відео, як закарпатці пруть тюки з цигарками до Румунії сніговими Карпатами: такого ви ще не бачили
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як закарпатські "цигаркові контрабандисти" переносять цигарки через гору до Румунії. Вони стартують з району села Ділове, йдуть у бік румунського кордону і проходять через гору Менчул.
Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.
Відео було знято вчора, 12 грудня. Його Віталію анонімно надав один з таких контрабандистів і розповів, що за один такий "рейс" можна заробити 100-150 євро.
Контрабандисти йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці і повертаються назад таким же шляхом. За тиждень вони можуть зробити таких 3-4 ходки.
Все залежить від погодних умов і фізичної витривалості людини. Зазвичай один контрабандист бере два таких ящика набитих цигарками, як на відео. Хто сильніше, той може взяти відразу три ящики.
Нагадаємо, 53-річний українець намагався вивезти цінності Третього рейху, але попався в аеропорту "Бориспіль". У нього була набита ціла валіза різними предметами того часу. Він повинен був полетіти в Рим, але митники не дали цього зробити.
Ми також писали про те, що контрабандист-невдаха з ікрою на мільйон гривень застряг на авто в лісі на Сумщині. Чоловік їхав з Росії, він намагався відірватися від прикордонників, але заїхав у ліс і застряг.
Щоб уникнути покарання, він кинув авто з цінним вантажем і зник у невідомому напрямку.