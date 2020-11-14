Контрабандист-неудачник с икрой на миллион гривен застрял на авто в лесу в Сумской области

Контрабандист вез в грузовике 11 коробок с красной икрой (фото: facebook.com/ДПСУ)

Грузовик с красной икрой ехал с России и застрял в лесу в Сумской области

Из России водитель в доверху заполненном красной икрой грузовике пытался проехать в Украину. Его попытка не увенчалась успехом, поскольку контрабандист, убегая от пограничников, забуксовал в лесу в Сумской области. После чего злоумышленник покинул экзотический и ценный груз и, чтобы избежать ответственности, скрылся с места инцидента.

Как сообщают Госпогранслужбе, "УАЗ" без номерных знаков с грузом икры горбуши незаконно пересек границу из России. Его обнаружили возле села Порозок Великописаревского района работники Службы безопасности Украины и проинформировали коллег из ГПСУ.

Водитель, увидев, что к нему приближаются пограничники, начал опасно маневрировать и застрял на бездорожье. Тогда контрабандист выбежал из кабины и убежал обратно в РФ.

В грузовике выявлено 11 контейнеров с красной икрой. Согласно маркировке на коробках, это икра горбуши с Камчатки. Общий вес деликатеса составил 275 кг, а на рынке цена товара может достигать одного миллиона гривен.

В грузовике было 11 контейнеров контрабандной икры (фото: ГПСУ)

Автомобиль вместе с контрабандным деликатесом задержали и доставили в пограничное подразделение. Изъятый деликатес передан фискалам.

Сейчас силовики устанавливают людей, которые причастны к попытке незаконной перевозки груза.

Видео: Покинутый грузовик с икрой конфисковали пограничники

Напомним, в Луганской области гражданин России попросил убежища в Украине. Его задержали пограничники при нарушении пересечения границы.

Также мы ранее писали о нелегалах, которых на границе со Словакией обнаружили полицейские. Нелегалы прятались в фуре, чтобы попасть во Францию, но приехали на украинско-словацкую границу.