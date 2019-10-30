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Появилось видео падения самолета на дом в США, где живет семья с младенцем

STYLERПроисшествия    30.10.2019 - 10:00
Появилось видео падения самолета на дом в США, где живет семья с младенцем
Появилось видео падения самолета на дом в США (коллаж РБК-Украина)

Появились новые подробности падения самолета на жилой дом в США

В США самолет упал на жилой дом. В результате катастрофы, которая произошла в штате Нью-Джерси, пламя охватило, по меньшей мере, три дома, а к тушению пожара были привлечены около 200 местных спасателей - они делали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на другие здания.

Известно, что на борту небольшого самолета находился только один пилот. О его состоянии ничего не известно. Также мэр городка, где произошла трагедия, Джон МакКормак рассказал журналистам, что в доме, на который упал самолет, проживает семья с грудным ребенком. К счастью, во время ЧП никого не было дома.

Момент крушения самолета в США

"В момент аварии никого не было дома. Очень повезло. На проезжей части стояла машина, поэтому все думали, что кто-то есть дома, но там, к счастью, никого не оказалось. Владельцы объявились позже", - отметил МакКормак.

Также он добавил, что проживающая в соседнем доме женщина, жилье которой тоже охватило пламя, смогла убежать.

"Сейчас мы верим, что никто из гражданских не пострадал", - добавил чиновник.

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