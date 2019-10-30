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З'явилося відео падіння літака на будинок в США, де живе сім'я з немовлям

STYLERПодії    30.10.2019 - 10:00
З'явилося відео падіння літака на будинок в США, де живе сім'я з немовлям
З'явилося відео падіння літака на будинок в США (колаж РБК-Україна)

З'явилися нові подробиці падіння літака на житловий будинок у США

США літак впав на житловий будинок. В результаті катастрофи, яка сталася в штаті Нью-Джерсі, полум'я охопило, щонайменше, три будинки, а до гасіння пожежі були залучені близько 200 місцевих рятувальників - вони робили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на інші будинки.

Відомо, що на борту невеликого літака знаходився тільки один пілот. Про його стан нічого не відомо. Також мер містечка, де сталася трагедія, Джон МакКормак розповів журналістам, що в будинку, на який упав літак, проживає сім'я з немовлям. На щастя, під час НП нікого не було вдома.

Момент аварії літака в США

"В момент аварії нікого не було вдома. Дуже пощастило. На проїжджій частині стояла машина, тому всі думали, що хтось є вдома, але там, на щастя, нікого не виявилося. Власники з'явилися пізніше", - зазначив МакКормак.

Також він додав, що мешканка сусіднього будинку, житло якої теж охопило полум'я, змогла втекти.

"Зараз ми віримо, що ніхто з цивільних не постраждав", - додав чиновник.

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