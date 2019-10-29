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В США на жилой дом упал самолет

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 21:21
В США на жилой дом упал самолет
Фото: место происшествия (twitter.com/corp_main)

На борту самолета находился только пилот

В штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки самолет упал на жилой дом, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как сообщается, к тушению пожара были привлечены почти 200 спасателей.

"Маленький самолет врезался в дом в Колонии во вторник утром. По меньшей мере три дома были в огне и пожарная служба сказала, что они "пытались спасти район", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на борту самолета находился только пилот. О его состоянии не сообщается.

"Мэр колониального центра Джон МакКормак сказал, что пилот был единственным человеком на борту самолета", - говорится в сообщении.

По словам МакКормака, в доме, куда упал самолет, жила семья с маленьким ребенком, но во время происшествия никого не было дома. Женщина, которая проживает в соседнем доме, смогла убежать.

Напомним, 23 октября в воздухе над ранчо в штате Техас (США) столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, в Германии, в районе города Трир, американский военный самолет потерпел крушение. Авиакатастрофа произошла неподалеку от базы военно-воздушных сил США "Шпангдалем". Пилот успел катапультироваться.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипроисшествиеСамолет
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