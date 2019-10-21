В крушении вертолета в Полтавской области погиб экс-министр Кутовой

Фото: Тарас Кутовой (minagro.gov.ua)

В результате падения вертолета погиб Тарас Кутовой

В крушении вертолета в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Об этом в Facebook сообщил бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Информацию о гибели Кутового также подтвердил его соратник и бывший вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовой. Покойся с миром, друг …", - написал он в Facebook.

Кроме того, о гибели экс-министра сообщил бывший премьер Владимир Гройсман, в правительстве работал Кутовой.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий... Ти назавжди залишився молодим... Хай земля тобі буде пухом. Опубліковано Volodymyr Groysman Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

В комментарии РБК-Украина новость о гибели Кутового подтвердил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Отметим, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет следовал из Киева.

Также по данным спасателей, вертолет в результате падения загорелся. К тушению привлекались спасатели и спецтехника.

Фото: крушение вертолета с Кутовым на борту (mvs.gov.ua)

Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия в апреле 2016 года. С новой командой министерства подготовил план реформирования аграрного сектора Украины под названием "Стратегия 3 + 5". Был членом политической партии УДАР Виталия Кличко. До назначения в Кабмин, по некоторым данным, неформально координировал ячейку УДАРа во фракции "Блока Петра Порошенко".

В ноябре 2018 года Верховная рада Украины отправила его в отставку. Годом ранее он подавал заявление об увольнении по собственному желанию.

Биография Кутового

Тарас Кутовой родился в Киеве в 1976 году. В 1997 году получил высшее образование в Национальной академии СБУ, позже закончил Киевский национальный экономический университет и Международный институт менеджмента.

В 1998 - 1999 годах был заместителем главного аудитора проектов и программ региональных отделений в Международном фонде "Возрождение". В 1999 - 2004 годах работал финдиректором Всеукраинского фонда "Шаг за шагом". В 2004 году стал членом правления данного фонда.

Также в 2004 - 2009 годах был финдиректором ЗАО "Инвестиционная компания XXI век". В 2010 - 2011 годы занимал должность президента ОАО "Компания Райз", после стал управляющим директором представительства "А1 Глобал Холдингс Лимитед".

С 2012 года стал главой набсовета общественной организации "Союз Спасения Села".

Входил в партию УДАР нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. В октябре 2012 года впервые избрался в Верховную раду по мажоритарному округу, был первым замглавы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, а также членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С апреля 2016 года занимал пост министра аграрной политики в правительстве Владимира Гройсмана. Официально был уволен осенью 2018 года. Тогда же был включен в санкционный список Российской Федерации.