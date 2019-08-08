Появилось видео конфуза Зеленского во время встречи с Эрдоганом

Владимир Зеленский оконфузился в Турции (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский угодил в довольно курьезную ситуацию в Турции

Владимир Зеленский попал в курьезную ситуацию на официальной церемонии в Турции во время встречи с Реджепом Эрдоганом. Сразу два видео конфузов главы государства появилось на странице "Баба і кіт" в Facebook.

Как видно на кадрах первого ролика, Зеленский и Эрдоган идут вместе по голубой дорожке на площади перед Дворцом Президента Турции мимо строя воинов Почетного караула.

В какой-то момент Владимир Александрович замешкался и приостановился. Но турецкий лидер указал ему рукой, что нужно идти дальше. Зеленский улыбнулся, поравнялся со своим коллегой и они пошли дальше, о чем-то беседуя.

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Зеленский попал в курьезную ситуацию в Турции

На другом видео Зеленский "ушел в сторону", тогда как по протоколу должен был вместе с Эрдоганом развернуться к офицеру почетного караула. Но через миг президент Украины исправился и сделал все, как нужно было.

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Зеленский попал в курьезную ситуацию в Турции

Пользователи сети в комментариях к видео предполагают, что причиной такого поведения Владимира Зеленского является лишь то, что у него пока нет достаточного опыта подобных международных встреч.

"Первый визит в качестве президента простого парня из Кривого Рога. Научиться всем тонкостям международного этикета нужно время. Чего набросились? Или вы все идеальны?" - написала в Facebook Галина Севрюгина.

Скриншот комментария

Другие юзеры пишут, что Зеленскому "не комфортно в такой обстановке, неуверенно себя чувствует".

Скриншот комментария

Также есть те, кто считает такую неуверенность Владимира Александровича следствием того, что в Турцию он поехал в неоптимальном состоянии - накануне президент Украины заболел.

А другие украинцы просто шутят по этому поводу.

"Ты не ты - когда рядом нет Богдана", - написал Юрий Хайдаржи.

Скриншот комментария

Ранее мы писали о том, что экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике.