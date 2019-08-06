Зеленский публично пристыдил Богдана: появилось видео

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Владимир Зеленский на деловой встрече пристыдил главу Офиса президента Андрея Богдана

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский пристыдил Андрея Богдана - главу своего Офиса. Гарант сделал это аккуратно, так как Богдан откровенно скучал на деловой встрече, когда спикер произносил речь на английском языке. Ролик опубликовали на странице "Баба й кіт" в Facebook.

На видео можно видеть, как Богдан смотрит странным взглядом впереди себя, пытаясь перебирать деловые бумаги. Он как-будто высматривает кого-то в зале, после чего президент жестом делает ему замечание.

Видео: Зеленский и Богдан на деловой встрече (facebook.com/babaandkit)

Пользователи сети отреагировали на видео неоднозначно. Украинцы пишут, что Богдану просто скучно на встречи и он решил подурачиться.

Он хотел самолетик из бумаги сделать. Ну скучно же.

Шаловливые ручки.

Хотелось бы конечно знать, что интерист говорит.

Скриншот комментариев (facebook.com/babaand)

А вот некоторые украинцы считают, что ничего такого на видео нет, мол, европейцы уже давно не делают вид, что затягивают пиджаки на встречах.

Вам всім, суддям, варто переглянути фото "продвинутих" державників Європи. Все б вам форму, а може хай буде більше змісту? Вже геть ніхто не затягує себе в "пиджаки", якщо цього не вимагає протокол. Зробіть відео кожен "критик" одного свого дня-побачите чимало гримас. Все б вам аби було причесане, в обгортці, а що під нею... Аби зверху блищало. Мене теж багато чого не тішить в президентові, та вжеж не можна. бути настільки заскорузлими й критичними безпідставно. Потяг зупинився на станції "совок".

Они даже не слушают, че они там вообще делают, а главное даже не понимают, о чем речь.

Скриншот комментариев (facebook.com/babaand)

А на втором ролике показано, как Андрей Богдан нервно теребит лист бумаги, а президент делает ему замечание и тот показывает жестами, что слушает его.

Видео: Зеленский и Богдан на деловой встрече (facebook.com/babaandkit)

Как мы ранее сообщали, Андрей Богдан, который недавно написал заявление об отставке с должности главы Офиса Зеленского, прокомментировал обвинения в его адрес. Журналисты обвинили его в том, что он пытался "подорвать доверие общества к СМИ".

Напомним, что ранее Зеленский снова прокомментировал ситуацию с Богданом.