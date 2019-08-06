Зеленский публично пристыдил Богдана: появилось видео

Владимир Зеленский на деловой встрече пристыдил главу Офиса президента Андрея Богдана
В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский пристыдил Андрея Богдана - главу своего Офиса. Гарант сделал это аккуратно, так как Богдан откровенно скучал на деловой встрече, когда спикер произносил речь на английском языке. Ролик опубликовали на странице "Баба й кіт" в Facebook.
На видео можно видеть, как Богдан смотрит странным взглядом впереди себя, пытаясь перебирать деловые бумаги. Он как-будто высматривает кого-то в зале, после чего президент жестом делает ему замечание.
Видео: Зеленский и Богдан на деловой встрече (facebook.com/babaandkit)
Пользователи сети отреагировали на видео неоднозначно. Украинцы пишут, что Богдану просто скучно на встречи и он решил подурачиться.
Скриншот комментариев (facebook.com/babaand)
А вот некоторые украинцы считают, что ничего такого на видео нет, мол, европейцы уже давно не делают вид, что затягивают пиджаки на встречах.
Скриншот комментариев (facebook.com/babaand)
А на втором ролике показано, как Андрей Богдан нервно теребит лист бумаги, а президент делает ему замечание и тот показывает жестами, что слушает его.
Видео: Зеленский и Богдан на деловой встрече (facebook.com/babaandkit)
Как мы ранее сообщали, Андрей Богдан, который недавно написал заявление об отставке с должности главы Офиса Зеленского, прокомментировал обвинения в его адрес. Журналисты обвинили его в том, что он пытался "подорвать доверие общества к СМИ".
Напомним, что ранее Зеленский снова прокомментировал ситуацию с Богданом.