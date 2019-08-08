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З'явилося відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом

STYLERЖиття    08.08.2019 - 12:15
З'явилося відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом
Володимир Зеленський осоромився в Туреччині (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський потрапив у досить курйозну ситуацію в Туреччині

Володимир Зеленський потрапив в курйозну ситуацію на офіційній церемонії в Туреччині під час зустрічі з Реджепом Ердоганом. Відразу два відео конфузів глави держави з'явилося на сторінці "Баба і кіт" в Facebook.

Як видно на кадрах першого ролика, Зеленський і Ердоган йдуть разом з блакитний доріжці на площі перед Палацом Президента Туреччини повз стрій воїнів Почесної варти.

В якийсь момент Володимир Олександрович забарився і призупинився. Але турецький лідер вказав йому рукою, що потрібно йти далі. Зеленський посміхнувся, порівнявся зі своїм колегою і вони пішли далі, про щось розмовляючи.

 

Що це з ним цього разу?

Опубліковано Баба і кіт Середа, 7 серпня 2019 р.

Зеленський потрапив в курйозну ситуацію в Туреччині

На іншому відео Зеленський "пішов убік", тоді як по протоколу повинен був разом з Ердоганом розвернутися до офіцера почесного караулу. Але через мить президент України виправився і зробив все, як треба було.

 
Черговий ЗеФейл

У ніх просто слішком сложниє маршрути!

Опубліковано Баба і кіт Четвер, 8 серпня 2019 р.

Зеленський потрапив в курйозну ситуацію в Туреччині

Користувачі мережі у коментарях до відео припускають, що причиною такої поведінки Володимира Зеленського є лише те, що у нього поки немає достатнього досвіду подібних міжнародних зустрічей.

"Перший візит в якості президента простого хлопця з Кривого Рогу. Навчитися всім тонкощам міжнародного етикету потрібно час. Чого накинулися? Чи ви всі ідеальні?" - написала в Facebook Галина Севрюгіна.

З'явилося відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом

Скріншот коментаря

Інші юзери пишуть, що Зеленському "не комфортно в такій обстановці, невпевнено себе почуває".

З'явилося відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом

Скріншот коментаря

Також є ті, хто вважає таку невпевненість Володимира Олександровича наслідком того, що в Туреччину він поїхав в неоптимальному стані - напередодні президент України захворів.

А інші українці просто жартують з цього приводу.

"Ти не ти - коли поруч немає Богдана", - написав Юрій Хайдаржі.

З'явилося відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом

Скріншот коментаря

Раніше ми писали про те, що екс-партнерка Зеленського поділилася яскравими фото в купальнику.

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