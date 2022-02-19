Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)

Обострение на Донбассе продолжается третий день, под обстрелами оккупантов десятки населенных пунктов. Боевики проводят эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию, а также объявили мобилизацию.

Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация в ОРДЛО

Боевики продолжают вывозить жителей ОРДЛО в Ростовскую область России. В самой же Ростовской области уже объявили ЧП из-за "беженцев". Кроме того, сообщается, что пункты пропуска на границе работают только на въезд в РФ.

Из-за обстрелов остановлены четыре фильтровальные станции, которые обеспечивают водой населенные пункты Донбасса. По данным ГСЧС, в результате обстрелов населенных пунктов вчера были повреждены 9 жилых домов в Донецкой области и два частных жилых дома и админздание - в Луганской области. Кроме того, в результате обстрела пострадали два сотрудника ГСЧС.

Сводка ООС

По состоянию на 9 утра 19 февраля на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии столкновения. Как сообщают в штабе, вероятно это беспилотник "Орлан-10". В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Что говорят в мире

Президент США Джо Байден вчера выступил со срочным обращением по ситуации в Украине, где заявил, что Путин принял решение о нападении на Украину. При этом, Байден отметил, что пока Путин не пошел на этот шаг путь к дипломатии остается открытым.

Также в Елисейском дворце анонсировали звонок президента Франции Эммануэля Макрона украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Телефонные переговоры должны состояться сегодня. После разговора с Зеленским Макрон планирует позвонить Путину.

Сам же Зеленский сегодня отправится в Германию, где выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Зеленского запланировано на 16:30 по киевскому времени. Сразу после участия в конференции Зеленский вернется в Киев.

Что было ранее

17 февраля боевики обстреляли детский садик в Станице Луганской, также под обстрелы попали жилые дома и железная дорога. Всего за день было зафиксировано 60 обстрелом. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, такие действия являются аномальными, поскольку за период с 1 января до 16 февраля текущего года на Донбассе в общей сложности было зафиксировано чуть более 100 обстрелов.

Вчера, 18 февраля, обстрелы продолжились. Боевики вели огонь по жилому сектору, под обстрелами оказались более 20 населенных пунктов Донбасса. В частности, в районе КПВВ "Счастье" под обстрел боевиков попал гумконвой ООН.

Кроме того, вчера главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию, жителей ОРДЛО (женщин и детей) вывозят в Ростовскую область России. Президент РФ Владимир Путин уже пообещал всем "переселенцам с Донбасса" по 10 тысяч рублей (3,7 тысяч гривен). При этом, мужчины остаются на оккупированных территориях. Свои действия боевики объясняют "нападением", которое якобы готовят украинские военные.

Минобороны неоднократно заявляло, что не планирует никаких силовых операций на Донбассе, поскольку это повлечет за собой жертвы среди мирного населения. Вчера глава Минобороны Резников, а также глава МинВОТ Ирина Верещук и секретарь СНБО Алексей Данилов обратились к жителям ОРДЛО и призвали не верить фэйкам и приезжать на подконтрольную Украине территорию.