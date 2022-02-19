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В Ростовской области ввели режим ЧС, пункты пропуска работают только на въезд из Украины

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Ростов, Суббота 19 февраля 2022 10:31
В Ростовской области ввели режим ЧС, пункты пропуска работают только на въезд из Украины Фото: губернатор Ростовской области Василий Голубев (big-rostov.ru)
Автор: Александр Белоус

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации с 19 февраля. Пункты пропуска работают только на въезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Ростовской области.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал Голубев.

По его словам, правительство региона перешло на круглосуточный режим работы.

Кроме того, пограничная служба ФСБ России, сообщила, что все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд на территорию России.

Напомним, 18 февраля главари группировок "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию с оккупированных территорий ОРДЛО. По состоянию на утро 19 февраля с территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) на территорию России автобусами вывезли 6,6 тысяч человек. Планируют задействовать и железнодорожный транспорт.

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