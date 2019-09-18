ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появилось первое официальное заявление о болезни Заворотнюк

STYLERПерсоны    18.09.2019 - 10:23
Появилось первое официальное заявление о болезни Заворотнюк
Заворотнюк больна раком – первое официальное заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Близкие Анастасии Заворотнюк не перестали хранить молчание по поводу заболевания актрисы

Анастасия Заворотнюк больна раком и ее состояние крайне тяжелое. Раньше слухи о том, что происходит с актрисой вызывали сомнения, но адвокат Тимур Маршани первым подтвердил факт наличия заболевания. При этом, близкие родственники актрисы продолжают хранить молчание. Комментарий адвоката одной из пациенток клиники, в которой лечится Заворотнюк, появился в росСМИ.

До недавнего времени вся информация о здоровье Анастасии Заворотнюк была на уровне слухов… И подтверждений им не было. Однако на днях адвокат Тимур Маршани впервые подтвердил тот факт, что звезда экрана находится в крайне тяжелом состоянии. Юрист заметил, что Заворотнюк проходит лечение в том же медицинском центре, что и его клиентка.

"То, что у Заворотнюк онкология, это абсолютно точно. В том же медицинском центре находится и моя клиентка. Можете туда поехать, посмотреть. Насте очень плохо, но я не располагаю более подробной информацией", — заметил Маршани в интервью.

Появилось первое официальное заявление о болезни Заворотнюк

Заворотнюк больна раком – первое официальное заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Напомним, что ранее стала известна причина, по которой Заворотнюк могла заболеть раком.

До этого мы писали, что известная актриса рассказала, как выглядит Заворотнюк.

Болезнь победить невозможно: врачи Заворотнюк использовали все способы лечения Делали трепанацию: всплыли страшные подробности о болезни Заворотнюк
Новости Украины ракАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь