Появилось фото из пыточной в Балаклее: человек нацарапал молитву (фото)

"Пыточная в Балаклее. Один из заключенных написал на стене молитву "Отче Наш", - подписали страшный снимок.

Отмечается, что судьба человека, сделавшего эту надпись, пока неизвестна.

В пыточной Балаклее человек написал молитву на стене (t.me/Tsaplienko)

В Балаклее оккупанты устроили тюрьму

Российские войска устроили в Балаклее тюрьму, в которой пытали украинцев. Так, пыточные были организованы в отделе полиции, где оккупанты также организовали штаб. Об этом рассказывал начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Россияне искали при помощи местных коллаборантов тех, кто ранее служил в украинской армии, а также родственников воинов АТО. Также пытались найти тех, кто помогал ВСУ в этой войне. Иногда хватали людей прямо на улице, которым не повезло оказаться возле оккупированного отдела полиции.

Оккупанты пытали людей различными способами. Самой легкой пыткой считалось битье током. Также сообщается об убитых жителях Балаклеи. Многие из них были расстреляны у блокпоста в последний день оккупации.