Как выглядит Балаклея после освобождения: фоторепортаж

Освобождение Балаклеи стало знаковым для украинского контрнаступления в Харьковской области. За первым деоккупированным крупным городом в регионе последовал прорыв российской линии обороны.

Как выглядит освобожденная Балаклея

Местные не скрывают слез радости при виде освободителей. По дороге видно разбитую и трофейную российскую технику. Волонтеры раздают гуманитарную помощь.

Фото: освобожденная Балаклея (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разрушенная российскими обстрелами школа в селе Вербовка под Балаклеей. По словам местных жителей, россияне после себя оставили овчарку.

Фото: разбитая школа в Вербовке под Балаклеей (Виталий Носач/РБК-Украина)

В балаклейском отделении полиции оккупанты держали задержанных и похищенных людей.

Фото: отделение полиции в Балаклее, где россияне держали задержанных (Виталий Носач/РБК-Украина)

В городе проходит эксгумация тел погибших, которые были расстреляны российскими военными.

Фото: эксгумация тел местных жителей, которых расстреляли россияне (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общая информация

Балаклея находится в 84 км от Харькова на левом берегу реки Северский Донец в месте слияния более мелких рек. К городу примыкают лесные массивы. До 2020 года был административным центром упраздненного Балаклейского района, на тот момент самого большого в Харьковской области.

Фото: расположение Балаклеи (google.com.ua/maps)

В марте 2022 года Балаклея была захвачена российскими войсками. Городской голова Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а над администрацией города был установлен флаг России. Позже поступила информация о побеге мэра на территорию РФ.

В начале сентября украинские войска начали контрнаступление в Харьковской области. Первые успехи связаны именно с Балаклеей, где Силы обороны прорвали российские позиции сразу на нескольких направлениях - с юга, севера и запада, а также взяли пути отступления на восток под огневой контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении Балаклеи 8 сентября 2022 года.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом!", - прокомментировал он освобождение города.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии РБК-Украина заявил, что освобождение Балаклеи имеет большое значение для освободительной операции Вооруженных сил.

"Освобождение любого населенного пункта, тем более такого большого города как Балаклея, очень важно в плане морального духа и развития вообще операции в Харьковской области и тому подобное", - подчеркивал эксперт.