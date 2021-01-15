Появилось фото предка "Запорожца": прототип выглядел очень необычно

Появилось фото предка легендарного автомобиля "Запорожец". Как оказалось, его разработали, как улучшенную версию микроавтомобиля "Москвич-444". Над опытным образцом работали с 1957 по 1959 год.

Раритетный снимок нашелся Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины им. Г. С. Пшеничного, сообщает autocentre.

Автомобиль специально был создан как прототип малолитражки, которая выпускалась в Запорожье. "Москвич-444" впервые представили на ВДНХ в Москве в 1958 году, а уже весной 1959 года его передали на Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) для доработки.

Прототип "Запорожца" (фото: autocentre.ua)

"Запорожец" был улучшен сравнительно с московским прототипом - замена двигателя позволила увеличить максимальную скорость с 80 до 90 км/час. Кроме того усилили коробку передач, заменили тип подвески, кузов стал более прочным, а на стеклах появился механизм опускания

Ранее мы писали, что украинец решил переделать "волынский джип" в "Гелик", но что-то пошло не так.

Также сообщалось, что "Запорожец" превратили в болид Ferrari и выставили на продажу, появилось фото "монстра".