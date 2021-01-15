З'явилося фото предка "Запорожця": прототип виглядав дуже незвично

З'явилося фото предка легендарного автомобіля "Запорожець". Виявилося, що його розробили, як поліпшену версію мікроавтомобіля "Москвич-444". Над дослідним зразком працювали з 1957 по 1959 рік.

Раритетний знімок знайшовся Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного, повідомляє autocentre.

Автомобіль спеціально був створений як прототип малолітражки, що випускалася в Запоріжжі. "Москвич-444" вперше представили на ВДНГ у Москві в 1958 році, а вже навесні 1959 року його передали на Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) для доопрацювання.

Прототип "Запорожця" (фото: autocentre.ua)

"Запорожець" був поліпшений порівняно з московським прототипом - заміна двигуна дозволила збільшити максимальну швидкість з 80 до 90 км/год. Крім того посилили коробку передач, замінили тип підвіски, кузов став більш міцним, а на склі з'явився механізм опускання

Раніше ми писали, що українець вирішив переробити "волинський джип" в "Гелік", але щось пішло не так.

Також повідомлялося, що "Запорожець" перетворили в болід Ferrari і виставили на продаж, з'явилося фото "монстра".