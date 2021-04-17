Появилось фото авто, которое повезет Филиппа в последний путь: это зеленый Land Rover

Скорбящие начинают прибывать на церемонию, поэтому готовится и финальный вояж принца, супруга королевы Елизаветы II.

Герцог Эдинбургский будет сегодня похоронен на сокращенной из-за карантинных ограничений церемонии в 17:00 (по киевскому времени).

Скорбные мероприятия стартовали еще в 13:00, когда его гроб перенесли из частной часовни во Внутренний зал Виндзорского замка. Гроб покрыт его личным штандартом вместе с его мечом, морской фуражкой и венком из цветов.

Тело в нем перевезла рота Королевы 1-го гренадерского гвардейского батальона, полковником в котором Филипп был 42 года. Оттуда герцога поместят в модифицированный военный зеленый Land Rover, на "адаптацию" которого принц потратил 16 лет, чтобы взять авто в последний путь.

Авто Land Rover, в котором повезут принца Филиппа в его последний путь 17 апреля (фото: KARWAI TANG)

Джип Land Rover принц Филипп модифицировал целых 16 лет, как раз для своих похорон (фото: thesun.co.uk)

Затем прозвучит британский государственный гимн, когда королеву вместе с фрейлиной доставят на машине Bentley в часовню Святого Георгия.

Ожидается, что Елизавета II будет сидеть одна во время службы, но остановится у его гроба, чтобы попрощаться с супругом, с которым прожила в браке 73 года.

Уже появились схемы, как будет двигаться вся процессия:

Схема, как будет проходить траурная процессия на похоронах принца Филиппа (фото: thesun.co.uk)

Схема движения процессии на похоронах принца Филиппа 17 апреля (фото: thesun.co.uk)