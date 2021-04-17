Автоматчики, блокпосты, стальное кольцо: что происходит у замка, где похоронят принца Филиппа (фото)

В Великобритании накануне похорон принца Филиппа , герцога Эдинбургского, территорию вокруг Виндзорского замка прочесывают вооруженные автоматами и винтовками полицейские в бронежилетах. Силовики обыскивают стоки, проверяют реку, следят за дорогами и даже готовятся их перекрыть.

Принца должны похоронить в часовне Святого Георгия в замке, и сейчас в округе происходит активная проверка "всех уголков и закоулков". Так, сегодня безопасность в этом историческом городе была значительно усилена. Также специальные поисковые группы полиции с дыхательными аппаратами проверяют канализацию. На реке Темзе были развернуты полицейские патрульные катера, в резерве находятся дополнительные вооруженные полицейские. Копы в бинокли наблюдают за городом с крыш. Возводится стальное кольцо в целях дополнительной защиты, а общественности запрещают приближаться к этому месту.

Как охраняют территорию Виндзорского замка, где похоронят принца Филиппа (фото: thesun.co.uk)

Около замка можно заметить сотни офицеров и стюардов в пурпурных жилетах, в то время как полицейские фургоны и мотоциклы патрулируют дороги.

Также сообщается, что королевская охрана готова перекрыть дороги, чтобы остановить наплыв желающих прийти на похороны принца Филиппа, чтобы выказать дань уважения.

Чиновники готовы установить блокпосты на дорогах, если им нужно удерживать толпу. По информации издания со ссылкой на собственный источник, на такие меры готовы пойти, если будет очень много людей на подъездах к Виндзору.

Перед церемонией похорон принца Филиппа полиция прочесывает территорию возле Виндзорского замка (фото: LNP)

Дело в том, что ранее британцам рекомендовали оставаться дома и смотреть трансляцию церемонии похорон по ТВ.

На автомагистралях и дорогах, ведущих в город, установили предупреждающие знаки, которые призывают путешественников избегать посещения королевских резиденций.

Копы рассказывают, что они будут использовать скрытую тактику безопасности накануне и во время похорон герцога.

Церемония прощания с принцем будут скромным королевским мероприятием с участием всего лишь 30 скорбящих из-за карантинных ограничений.

В Виндзоре усилили охрану для церемонии похорон принца Филиппа (фото: LNP / thesun.co.uk)