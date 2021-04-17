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З'явилося фото авто, яке повезе Філіпа в останню путь: це зелений Land Rover

Автор: Володимир Костирін

Труну принца Філіпа, герцога Единбурзького, для проведення в останню путь 17 квітня вже перенесли з приватної каплиці в Віндзорському замку, для розміщення в модифікованому катафалку Land Rover.

Про це передає британське видання The Sun.

Перебуваючі у скорботі починають прибувати на церемонію, тому готується і фінальний вояж принца, чоловіка королеви Єлизавети II.

Герцог Единбурзький буде похований сьогодні на скороченій через карантинні обмеження церемонії о 17:00 (за київським часом).

Скорботні заходи стартували ще о 13:00, коли його труну перенесли з приватної каплиці у Внутрішній зал Віндзорського замку. Труна покрита його особистим штандартом разом з його мечем, морським кашкетом і вінком з квітів.

Тіло в ньому перевезла рота Королеви 1-го гренадерського гвардійського батальйону, полковником у якому Філіп був 42 роки. Звідти герцога помістять в модифікований військовий зелений Land Rover, на "адаптацію" якого принц витратив 16 років, щоб взяти авто в останню путь.

Авто Land Rover, в якому повезуть принца Філіпа в його останню путь 17 квітня (фото: KARWAI TANG)

Джип Land Rover принц Філіп модифікував цілих 16 років, саме для своїх похорон (фото: thesun.co.uk)

Потім прозвучить британський державний гімн, коли королеву разом з фрейліною доставлять на машині Bentley в каплицю Святого Георгія.

Очікується, що Єлизавета II буде сидіти сама під час служби, але зупиниться біля його труни, щоб попрощатися з чоловіком, з яким прожила у шлюбі 73 роки.

Вже з'явилися схеми, як буде рухатися вся процесія:

Схема, як буде проходити траурна процесія на похоронах принца Філіпа (фото: thesun.co.uk)

Схема руху процесії на похоронах принца Філіпа 17 квітня (фото: thesun.co.uk)

Раніше ми розповідали, що відбувається у замку, де поховають принца Філіпа, біля якого помітили поліцейських з автоматами, водолазів, підготовку до встановлення сталевого кільця.

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Новини України похороныавтомобилипринц Филипп
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