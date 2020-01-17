Появились жуткие детали убийства девушек в Киеве: одна видела смерть другой

Убийство двух девушек в Киеве на арендованной квартире вызвало настоящий шок у украинцев. 16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко нашла убитыми 4 января хозяйка квартиры, которая сдала жилье паре на новогодние праздники. Недавно появились жуткие подробности преступления.

Напомним, девушек объявили в розыск 2 января, а через два дня нашли их связанные и порезанные тела в шкафу на балконе дома на улице Кирилловская, 127. 6 января в Одессе были задержаны подозреваемые - 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Берщацкая.

Девушки были сложены друг на друга, их ноги были связаны. На одном теле было десять ножевых ранений, а на другом - больше 25-ти.

Следователям удалось выяснить, что девушки пошли в магазин, а по дороге познакомились со своей ровесницей (Бершацкой) и ее "парнем" (Ксендзиком). Они пригласили девушек в гости, и те согласились.

Убитые в Киеве девушки - Ева и Мария (фото: соцсети)

Соседи рассказывают, что никаких криков, звуков застолья не слышали, пока 4 января не приехала полиция. Съемщики жилья бесследно исчезли, их фото разослали по всей стране, пока их не нашли в Одессе.

Бершацкая к 19-ти годам успела родить и бросить на биологического отца двоих детей, а ее "бойфренд" отсидел за изнасилование несовершеннолетней 10 лет.

"Бонни и Клайд" вместе путешествовали по стране, живя грабежом и воровством. Правоохранителям придется еще выяснить весь их криминальный путь.

Подозреваемый в преступлении Сергей Ксендзик на суде 8 января заявил, что виновен лишь в том, что защищал себя и особу, которая с ним была, то есть Елизавету Берщацкую.

Полиция говорит, что оба фигуранта по очереди убивали Еву и Марию, при этом заставляя одну смотреть на смерть другой. Изначальным мотивом преступников стало ограбление - они решили разжиться телефонами и бижутерией.

Подозреваемым грозит максимальная мера наказания - пожизненное заключение.

Убийство девушек в Киеве (видео: YouTube/Надзвичайні новини. ICTV)