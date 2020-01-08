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Убийство девушек в Киеве: всплыли шокирующие детали о трагедии

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 16:39
Убийство девушек в Киеве: всплыли шокирующие детали о трагедии
Жуткое убийство в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый в убийстве молодых девушек имеет "богатую" биографию

Подозреваемых в убийстве молодых девушек в новогоднюю ночь задержали 6 января. Ими оказались 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершацкая. Они оказались единственными подозреваемыми в двойном убийстве Евы и Марии, которых обнаружили в съемной квартире на Подоле 4 января. Девушек нашла хозяйка квартиры на балконе, связанными и со множественными ножевыми ранениями.

Как пишет издание OBOZREVATEL, Сергей Ксендзик ранее был судим за кражу и изнасилование. Родом он из села Любитов Волынской области и его односельчане признались, что натерпелись от его выходок.

"От него одни беды были. Мы узнавали о его новых "подвигах", когда из правоохранительных органов получали запрос на его характеристику", - сообщили в сельсовете.

Убийство девушек в Киеве: всплыли шокирующие детали о трагедии

Сергей Ксендзик подозревается в убийстве двух молодых девушек в Киеве

Ксендзик нигде не работал, высшее образование не получал, а после школы начал воровать на рынке. Был осужденза кражу, а после того, как вышел на свободу - пошел на второй срок за изнасилование, по слухам местных – за групповое.

В тюрьме он отсидел более 11 лет и освободился несколько лет назад. Затем женился на дочери начальника тюрьмы. За последние несколько лет в поле зрения правоохранительных органов он попадал несколько раз. Его привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Также он судился с женой, которая пыталась добиться расторжения брака.

Родители подозреваемого умерли, а перед смертью отец продал дом в селе, но сын начал судиться с новыми владельцами. Как рассказали в селе, после двух сроков в тюрьме, Ксендзик стал юридически подкованным и для своих дел нанял адвоката. С его помощью он добился оформления на себя земельного пая.

"Когда мы узнали, что Ксендзика подозревают в убийстве двух девушек, для нас это, естественно, было шоком, однако мы не удивились, что именно его задержала полиция. Это недобрый, хитрый и наглый человек. От него всего можно ожидать", - признались селяне.

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