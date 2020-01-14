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Умерла украинка, которую в Польше выбросили на улицу с инсультом

STYLERПроисшествия    14.01.2020 - 10:29
Умерла украинка, которую в Польше выбросили на улицу с инсультом
Умерла украинка, которую в Польше бросили с инсультом (коллаж: РБК-Украина)

Украинка, которую в Польше бросили умирать, последние два года пыталась восстановиться

Умерла украинка, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Оксаны Харченко не стало 13 января. Об этом стало известно из сообщения Витольда Горовского, экс-дипломата и председателя общественно-культурного общества "Польша-Украина".

Напомним, неслыханный инцидент произошел еще весной 2018-го года в Великопольском воеводстве. Работодатель хотел избежать ответственности за нелегального работника, потому вывез женщину в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

Дипломат пишет, что Оксана находилась на реабилитации в Польше до декабря 2018-го, а затем ее перевезли в родное село неподалеку от Турки Львовской области, где за ней ухаживала семья.

Умерла украинка, которую в Польше выбросили на улицу с инсультом

Оксаны Харченко (фото: соцсети)

"Ее общее состояние было хорошим, но она не восстановила свою способность к самостоятельной жизни. Две недели назад я связался с Натальей (сестрой Оксаны. - Ред.) и получил информацию о том, что она все еще находится в доме своей семьи", - пишет Горовский.

13 января Оксана скончалась, она долго болела почечной недостаточностью. Но окончательная причина смерти пока не называется.

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