Убийство в Киеве: подозреваемый сделал неожиданное заявление в суде

Убийство в Киеве (Коллаж РБК-Украина, фото: KyivOperativ, Надежда Максимец)

Подозреваемый в убийстве двух молодых девушек на Подоле сделал странное признание

В Киеве произошло двойное убийство – погибли две молодые девушки, 16 и 19 лет. Их тела обнаружила квартирная хозяйка, которая сдала в аренду свою квартиру на Подоле для празднования Нового года. Девушки были закрыты на балконе, их нашли связанными и с множественными резаными ранами только 4 января.

Через несколько дней в Одессе были задержаны подозреваемые в совершении страшного преступления – это 34-летний житель Волынской области Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Берщацкая.

Выяснилось, что Ксендзик уже дважды судим за разные преступления и дважды отбывал срок в тюрьме. В его родном селе о нем отзываются негативно и говорят, что от парня были только одни проблемы.

В среду, 8 января, в Киеве избрали меру пресечения Сергею Ксендзику. Его будут держать под стражей до 5 марта без права на залог. Заседание было закрытым, но известно, что во время суда задержанный сказал одну единственную фразу: "Я признаю себя виновным лишь в том, что я защищал себя и особу, которая со мной была".

По предварительным данным следствия, на арендованной квартире по улице Кириловской в Киеве в новогоднюю ночь был Сергей Ксендзик и его спутница Елизавета Бершацкая. Как там оказались погибшие девушки, выясняют следователи.