Появились новые фото полностью разрушенного Мариуполя: тысячи погибших

Мариуполь на 50-ый день войны все еще остается в блокаде. В блокированном российскими войсками городе результате вражеских обстрелов и бомбардировок разрушено 95% зданий.

Из-за непрекращающихся атак оккупантов могли погибнуть десятки тысяч горожан. Из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.