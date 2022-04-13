В Мариуполе разведка зафиксировала 13 мобильных крематориев оккупантов
Украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев российских оккупантов. Их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что мобильные крематории начали использовать в Мариуполе после огласки зверств российских военных в Буче Киевской области.
"В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - говорится в сообщении.
Ранее мобильные крематории заметили в Черниговской области и в городе Новоайдар Луганской области. Также их используют для уничтожения тел российских военнослужащих, чтобы скрыть реальное количество жертв среди личного состава ВС России.
Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьей 6 Римского устава Международного уголовного суда.
Напомним, ранее в городском совете сообщали об использовании оккупантами в Мариуполе мобильных крематориев.
Кроме того, мэр города Вадим Бойченко заявил, что российские военные доставили большое количество тел в торговый центр, туда же привезли крематории.
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