З'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблих

Маріуполь на 50-ий день війни все ще залишається в блокаді. У блокованому російськими військами місті внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань зруйновано 95% будівель.

Через безперервні атаки окупантів могли загинути десятки тисяч городян. Через багатотижневі російські артилерійські обстріли вціліло лише близько 5% з усіх будівель у місті.