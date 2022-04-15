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З'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблих

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Маріуполь, П'ятниця 15 квітня 2022 12:44
З'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблих Як зараз виглядає багатостраждальний Маріуполь (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маріуполь на 50-ий день війни все ще залишається в блокаді. У блокованому російськими військами місті внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань зруйновано 95% будівель.

Через безперервні атаки окупантів могли загинути десятки тисяч городян. Через багатотижневі російські артилерійські обстріли вціліло лише близько 5% з усіх будівель у місті.

Кадрами руйнувань поділилися в Telegram-каналі Третя сила.

"Визволителі" прийшли до Маріуполя. Тисячі загиблих, зруйноване вщент місто. Тиранам не місце на нашій землі", - підписали серію знімків.

З'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблихЗ'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблихЗ'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблихЗ'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблихЗ'явилися нові фото вщент зруйнованого Маріуполя: тисячі загиблихТак виглядає зараз Маріуполь (фото: t.me/The3rdForceUA)

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв серед жителів Маріуполя в результаті агресії РФ може становити десятки тисяч.

"У нас також є інформація про те, що поряд з цими десятками тисяч загиблих багато пропали безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти й відвезли вглиб Росії - кого в табори, кого в інші міста", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше глава Донецької ОВА розповів, що в Маріуполі в результаті дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Також ми писали, що в ГУР Міноборони України зафіксували в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв російських окупантів. Їх використовують для зачистки вулиць від тіл загиблих мирних жителів.

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