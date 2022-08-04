Появились новые детали инцидента с газом в киевском метро
4 августа около полудня в метро Киева, на станции "Льва Толстого", неизвестный распылил газ, из-за чего пассажиры подземки начали задыхаться и кашлять.
Некоторые люди начали паниковать. Но в полиции Киева заверили: угроз жизни и здоровью пассажиров, оказавшихся на "Льва Толстого" в момент распыления вещества, нет.
Что же случилось в метро?
Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина в переходе к станции метро "Площадь Льва Толстого" распылил женщине в лицо слезоточивый газ.
"В результате вещество попало и на других пассажиров, которые находились на платформе", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.
Заметим, что по словам потерпевшей, злоумышленник совершил такие действия "без очевидных на то причин".
Пассажирам на "Льва Толстого" было сложно дышать (фото: t.me/kievreal1)
Прямо сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.
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