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Появились новые детали инцидента с газом в киевском метро

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Киев, Четверг 04 августа 2022 14:57
Появились новые детали инцидента с газом в киевском метро В метро Киева распылили газ (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

4 августа около полудня в метро Киева, на станции "Льва Толстого", неизвестный распылил газ, из-за чего пассажиры подземки начали задыхаться и кашлять.

Некоторые люди начали паниковать. Но в полиции Киева заверили: угроз жизни и здоровью пассажиров, оказавшихся на "Льва Толстого" в момент распыления вещества, нет.

Что же случилось в метро?

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина в переходе к станции метро "Площадь Льва Толстого" распылил женщине в лицо слезоточивый газ.

"В результате вещество попало и на других пассажиров, которые находились на платформе", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Заметим, что по словам потерпевшей, злоумышленник совершил такие действия "без очевидных на то причин".

Появились новые детали инцидента с газом в киевском метроПоявились новые детали инцидента с газом в киевском метроПоявились новые детали инцидента с газом в киевском метроПоявились новые детали инцидента с газом в киевском метроПоявились новые детали инцидента с газом в киевском метро

Пассажирам на "Льва Толстого" было сложно дышать (фото: t.me/kievreal1)

Прямо сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

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