Сі Цзіньпін може припинити війну Росії "одним телефонним дзвінком", - президент Фінляндії
Залежність Росії від Китаю дійшла до того, що глава КНР Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України "одним телефонним дзвінком", вважає президент Фінляндії Александр Стубб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Росія зараз настільки залежить від Китаю... Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", - сказав 56-річний Стубб в інтерв'ю в Гельсінкі у вівторок.
"Якби він сказав: "Час розпочати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У неї не було б іншого вибору», — вважає Стубб.
При цьому він переконаний, що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.
"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - сказав президент Фінляндії.
Він висловив свою незгоду із пропозицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь проти російських окупантів, які намагаються захопити українські території, та розпочати переговори з кривавим диктатором Володимиром Путіним.
"Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, необхідні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, — це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми закінчимо війну", – сказав Стубб.
Він закликав Європу посилити підтримку України та нарощувати свій власний оборонний потенціал. За словами Стубба, Україні потрібна як матеріальна допомога, зокрема фінансова, так і політична підтримка, включаючи зміцнення шляху до членства як у ЄС, так і до НАТО.
Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", об'єднавши замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу, сказав він. Стубб також закликав Європейський інвестиційний банк, віце-президентом якого він раніше був, вийти за межі своїх червоних ліній і почати виявляти більш "бичу" позицію у фінансуванні військової промисловості.
"Ще дещо, що Європі потрібно зробити, - це створити підручник із протидії гібридним атакам", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше сьогодні агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що китайські і російські компанії розробляють ударний безпілотник , схожий на іранський дрон-камікадзе Shahed, що використовується проти України.
Пропозиція Орбана Зеленському
США не вважають, що Китай надає Росії летальну зброю, але переконані, що КНР направляє до РФ компоненти, які Москва використовує для виробництва зброї.
Китай відкидає всі звинувачення у підтримці російської збройної агресії проти України, говорячи про те, що між країнами триває звичайна економічна співпраця.
Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Росії Пекіном, попри неодноразові попередження з боку США та їхніх союзників.
З початку війни Росія використала проти України тисячі безпілотників Shahed, навіть побудувавши фабрику для їх масового виробництва.
Але Росія все ще покладається на постачання таких країн, як Північна Корея та Іран, і на Китай - щодо важливих частин і компонентів.
У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.
Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що китайська допомога відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з Китаю.
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