ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве на мосту Патона образовался "водопад": повреждены теплосети

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 августа 2022 20:08
В Киеве на мосту Патона образовался "водопад": повреждены теплосети Фото: в Киеве под мостом Патона произошло повреждение теплосети (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве под мостом Патона произошло повреждение теплосети. Специалисты уже локализовали место утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня в 16:45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети", - сказано в нем.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" уже локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

Кроме этого, сообщается, что повреждение было выявлено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.

Напомним, на улице Гродненской в Киеве прорвало трубопровод. Из-за этого может отсутствовать водоснабжение на улицах Сосницкой, Двинской, Астраханской, Кармалюка. Также на левом берегу ухудшится качество питьевой воды.

Кроме этого, в Киеве ужесточают ограничения во время воздушной тревоги. РБК-Украина написало о правилах работы транспорта, магазинов и ТРЦ города во время тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне