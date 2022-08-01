В Киеве на мосту Патона образовался "водопад": повреждены теплосети

В Киеве под мостом Патона произошло повреждение теплосети. Специалисты уже локализовали место утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня в 16:45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети", - сказано в нем.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" уже локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

Кроме этого, сообщается, что повреждение было выявлено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.