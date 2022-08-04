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З'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метро

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 14:57
З'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метро У метро Києва розпорошили газ (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

4 серпня близько полудня в метро Києва, на станції "Льва Толстого", невідомий розпилив газ, через що пасажири підземки почали задихатися і кашляти.

Деякі люди почали панікувати. Але у поліції Києва запевнили: загроз життю і здоров'ю пасажирів, що опинилися на "Льва Толстого" у момент розпорошування речовини, немає.

Що ж трапилося у метро?

Правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив жінці в обличчя сльозогінний газ.

"У результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, котрі перебували на платформі", - сказали у відділі комунікації поліції Києва.

Зауважимо, що зі слів потерпілої, зловмисник вчинив такі дії "без очевидних на те причин".

З'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метроЗ'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метроЗ'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метроЗ'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метроЗ'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метро

Пасажирам на "Льва Толстого" було важко дихати (фото: t.me/kievreal1)

Прямо зараз на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.

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