Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку

Алексей Гончарук ушел в отставку. Вместе с уже бывшим премьер-министром 4 марта Верховная Рада отправила в отставку и весь Кабмин. За то, чтобы Гончарук и его подчиненные покинули свои посты, проголосовали 353 народных депутатов.

Отметим, что такое решение парламентариев сам Гончарук воспринял сдержано и с улыбкой. После голосования он встал со своего кресла и благодарным жестом попрощался с депутатами и президентом Владимиром Зеленским - он приложил руку к груди и низко поклонился присутствующим в зале заседаний Рады.

Алексей Гончарук поклонился нардепам после голосования об его отставке (фото: РБК-Украина)

К слову, во время голосования про отставку Гончарука в Раде присутствовал Владимир Зеленский. Он также выступил с трибуны парламента.

Также президент Украины выслушал всех депутатов, которые высказывали свое мнение не только о неэффективности Кабмина, но и о самом Зеленском. В частности, нардеп Алексей Гончаренко сказал, что Владимир Александрович должен извиниться перед украинцами за то, что "привел этих людей" в правительство. Кроме того, Гончаренко иронично, но очень эмоционально отметил, что он не понял - выступал Зеленский или Голобородько (герой нынешнего главы государства в сериале "Слуга Народа").

"В конце речи Зеленского мы не услышали одного - я виноват перед украинским народом и я ухожу! Это вы, Владимир Александрович, провалили бюджет, это вы говорили людям продавать собак, вы привели насильников в Раду, вы, лично, не увеличили пенсии для людей. Только вы", - сказал Гончаренко.

Гончаренко "толкнул" эмоциональную речь в Раде (фото: РБК-Украина)

На все это Зеленский реагировал сдержано. Было заметно, что он пребывает в замешательстве, погрузившись в свои мысли. Ну, или же президент просто скучал.

Владимир Зеленский в Раде (facebook.com/ivan.marunych)