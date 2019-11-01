Появились фото с заминированного ж/д вокзала в Киеве

В Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала вечером, 1 ноября. В целях безопасности из здания вокзала были эвакуированы все сотрудники и пассажиры.

Ранее информация о минировании была доступна лишь в соцсетях, но позже появились и снимки, подтверждающие, что на месте работют специалисты, а площадка перед главным зданием киевского вокзала оцеплена.

Ж/д вокзал в Киеве заминировали (фото: РБК-Украина)

Полиция, взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками проверяют наличие взрывоопасных предметов в здании вокзала.

На снимках видно, что толпа пассажиров стоит за линией оцепления. Людям пришлось отменить запланированные поездки. На данный момент неизвестно, по какому графику будут работать поезда после того, как специалисты проведут проверку.

Ж/д вокзал в Киеве заминировали (фото: РБК-Украина)

Кроме того, сегодня "заминировали" станции метро Крещатик и Театральная, Арсенальную также закрыли.